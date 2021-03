Siria, 10 anni da inizio conflitto. Unhcr lancia raccolta fondi

Roma, 16 mar. (askanews) - A dieci anni dall'inizio della crisi umanitaria in Siria, un'emergenza che ha messo in ginocchio la popolazione e che oggi si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia di Covid-19, Unhcr lancia una campagna di raccolta fondi.

Più di 5.5 milioni di siriani sono rifugiati in oltre 130 paesi del mondo; il 70% di loro vive in condizioni di totale povertà, 1.6 milioni sono bambini minori di 10 anni, un'intera generazione segnata che, oltre a soffrire la fame e il freddo, si vede spesso negato anche il diritto all'istruzione. In Siria sono 6.7 milioni gli sfollati interni e 12.4 milioni di persone soffrono la mancanza di cibo, il 60% dell'intera popolazione. Quasi 9 siriani su 10 vivono sotto la soglia di povertà.