Singapore, ripartono le crociere: subito un positivo a bordo

Milano, 9 dic. (askanews) - Una mini crociera a Singapore è stata interrotta a causa di un positivo a bordo. L'iniziativa, pensata per rilanciare il settore completamente fermo per la pandemia dopo i numerosi casi di focolai registrati nei mesi scorsi a bordo di navi, ha invece dimostrato che la strada verso la ripresa è ancora lunga.

La crociera sulla "Quantum of the Sea" era un viaggio "per nessun luogo", arrivo e partenza dallo stesso porto: un'idea per permettere alle persone di avere qualche giorno di viaggio, vacanza e distrazione rispettando le restrizioni anti coronavirus. Ma poi l'annuncio: un 83enne a bordo è risultato positivo. Le persone con cui ha avuto contatto sono state isolate e a tutti i passeggeri è stato chiesto di rimanere nella propria cabina. A bordo 1.680 ospiti e 1.480 dipendenti. Tutti dovranno eseguire un tampone prima di sbarcare.