Secondo figlio in arrivo per Harry e Meghan

Roma, 15 feb. (askanews) - Uno scatto bellissimo in bianco e nero e che lascia poco spazio alla fantasia. Secondogenito in arrivo per Harry e Meghan, con una pancia evidente che si accarezza sdraiata sul prato accanto al marito.

La foto del suo caro amico fotografo Misa Harriman, che si congratula con il Duca e la Duchessa del Sussex per la lieta notizia ufficializza così le indiscrezioni che circolavano da giorni sulla seconda gravidanza, confermate poi dal loro portavoce. "Archie - che compirà dua anni a maggio - sarà un fratello maggiore".

L'annuncio della coppia, lui 36 anni e lei 39, a San Valentino, è una bella notizia dopo l'aborto spontaneo di Meghan lo scorso luglio descritto da lei stessa come un dolore insopportabile. I due si sono trasferiti da alcuni mesi negli Stati Uniti, dove l'ex attrice è nata, dopo aver deciso di rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica e il prossimo figlio presumibilmente nascerà lì. Una novità assoluta per la casa reale.