Roma, 4 dic. (askanews) - È iniziato a Vienna uno screening di massa sul Covid-19: la capitale austriaca ha in programma di eseguire 1,2 milioni di tamponi in 10 giorni, mentre il secondo lockdown è riuscito a far abbassare in modo consistente il tasso di contagio del coronavirus nel Paese.

Secondo un responsabile, la Wiener Stadthalle, arena indoor nota per ospitare pospstar internazionali e dove ora si effettuano i primi test di massa, "ha la capacità di testare 20.000 persone al giorno.