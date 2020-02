Scozia, manifestazione al Parlamento Edimburgo contro la Brexit

Roma, 1 feb. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento scozzese a Edimburgo contro l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

La premier scozzese Nicola Sturgeon si è detta "triste, molto triste" per l'uscita del Paese dall'Ue, la prima volta nella storia. "Noi in Europa ci torneremo. Da indipendenti", promette Sturgeon. "L'Ue è imperfetta, ma ha garantito la pace per decenni. Ed è fondamentale per la nostra economia", ha sottolineato la premier. "Siamo una democrazia. E non esiste che la Scozia esca dall'Ue contro la sua volontà. Johnson alla fine cederà perché noi indipendentisti saremo sempre di più. E sempre più forti".