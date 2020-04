Milano, 28 apr. (askanews) - Scontri nel nord del Libano tra l'esercito e centinaia di manifestanti che chiedevano un cambiamento radicale di fronte alla crisi economica. Nonostante il lockdown decretato nel Paese di fronte all'epidemia di coronavirus, le persone sono scese in strada. Un giovane è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate durante gli scontri nella libanese Tripoli, epicentro delle rinnovate proteste popolari contro il carovita e la corruzione.