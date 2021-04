San Pietroburgo, laser show per i 60 anni di Gagarin nello spazio

Roma, 12 apr. (askanews) - Spettacolo di luci e proiezioni laser a San Pietroburgo per celebrare il 60esimo anniversario dell'impresa del russo Yuri Gagarin che aprì la via alle missioni umane di esplorazione dello spazio esattamente il 12 aprile del 1961.

Lo show è stato proiettato sul Ponte del Palazzo, un ponte mobile, rialzato per l'occasione; tante le persone che si sono radunate per rivedere e celebrare la storica missione, raccontata in versione animata con i laser colorati.