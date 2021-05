Russia, dall'Onu al Nepal, diplomatici di Lavrov cantano Katjusha

Milano, 10 mag. (askanews) - Dal grande tavolone circolare dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al suono della fisarmonica, un giro del mondo virtuale delle ambasciate russe (compresa quella negli Usa), i diplomatici del ministro degli Esteri Sergey Lavrov cantano Katjusha, in un'iniziativa di comunicazione folcloristica, un po' soviet style, per il 9 maggio, giorno della vittoria sulla Germania nazista a Mosca. E proprio alla seconda guerra mondiale risale Katiusha, canzone sovietica in lingua russa, che parla di una ragazza che soffre per il suo amato "soldato sulla frontiera lontana". La comunicazione del Ministero russo è curata da Maria Zakharova, diplomatica e portavoce del ministro.