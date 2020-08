Russia, Navalny è stato trasferito in Germania per essere curato

Milano, 22 ago. (askanews) - Alexey Navalny è stato trasferito in Germania per essere curato a bordo di un aereo ambulanza tedesco che è già atterrato a Berlino dopo averlo prelevato dall'ospedale di Omsk dove era ricoverato, in coma, per un malore. Un avvelenamento secondo il team e la famiglia del più importante e conosciuto oppositore di Vladimir Putin, un problema di metabolismo secondo i medici siberiani che hanno dichiarato di non aver trovato tracce di veleno e si erano opposti per giorni al trasferimento in Europa, negando l'autorizzazione alla famiglia.

Con lui la moglie Yulia, che lo ha accompagnato fino all'ospedale Charité di Berlino dove sarà curato. ""Grazie per la vostra perseveranza. Senza il vostro sostegno non ce l'avremmo fatta", ha scritto sui social.