Milano, 20 ago. (askanews) - Uno straziante lamento di dolore, i primi soccorsi in aereo e poi, dopo l'atterraggio d'emergenza a Omsk, l'ambulanza per una corsa in ospedale. Ecco le immagini che circolano sui social del malore avuto da Alexey Navalny, leader dell'opposizione russa, che secondo la sua portavoce sarebbe stato avvelenato. Navalny si trova in coma in terapia intensiva in un ospedle siberiano. Al momento i medici non confermano che si tratti di avvelenamento.