Milano, 29 gen. (askanews) - Anastasia Vasileva, medico del blogger anti Cremlino Aleksey Navalny ha rifiutato di firmare i documenti che gli agenti, entrati in casa sua le avevano sottoposto. Si è messa invece a suonare il pianoforte: "Dovreste battermi le mani. Non applaudite?" ha detto provocatoriamente. Poi ha detto che non firmava i documenti sottoposti, poichè in assenza del suo avvocato non firmava nulla.