Russia, un incendio devasta storica fabbrica di San Pietroburgo

San Pietroburgo, 12 apr. (askanews) - Un gigantesco incendio ha devastato una storica fabbrica di San Pietroburgo. Le fiamme e il denso fumo nero si sono alzati in cielo da questo edificio dell'ex capitale imperiale russa.

"Secondo i dati preliminari, due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale e il contatto con un terzo è andato perso", ha detto all'Afp il ministero russo per le situazioni di emergenza, mentre il fuoco avrebbe devastato diversi piani di questo vasto edificio in mattoni rossi, parte del quale è ancora un sito industriale.