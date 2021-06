Russa VTB crede nel car sharing e investe 75 mln usd in Delimobil

Milano, 4 giu. (askanews) - La russa VTB Capital entra nel crescente mercato russo del car sharing, acquisendo una partecipazione di minoranza del valore di 75 milioni di dollari in Delimobil Holding, che controlla i marchi Delimobil, Anytime e Anytime.Prime e rappresenta la principale impresa di car sharing al mondo per flotta (17.000 veicoli) e per download di applicazioni, vantando peraltro un cuore italiano.

Delimobil fondata a Mosca nel 2015 da un italiano, Vincenzo Trani, è stata pioniera per il mercato del car sharing in Russia. Trani ha definito l'investimento di Vtb "un importante passo avanti nella nostra cooperazione reciprocamente vantaggiosa che mira a sostenere il nostro obiettivo strategico: mantenere e sviluppare la posizione di leader nel mercato russo del car sharing".

I fondi investiti da Vtb in questa operazione saranno utilizzati da Delimobil per un ulteriore sviluppo e per rafforzare la posizione del Gruppo sul mercato russo del car sharing. Il Memorandum di cooperazione è stato firmato al Forum economico di San Pietroburgo da Yuri Soloviev, primo vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione di VTB Bank, e lo stesso Trani, fondatore e presidente di Delimobil e Mikro Kapital.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Gualtiero Benatelli

Immagini askanews