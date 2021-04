Rovinate 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson and Johnson

Roma, 1 apr. (askanews) - Quindici milioni di dosi del vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson destinate alla distribuziuone negli Stati Uniti, sono state rovinate a causa di un errore umano in una fabbrica di Baltimora, che produce sia il siero della J&J che quello di AstraZeneca.

Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times, gli ingredienti necessari alla preparazione dei due vaccini sarebbero stati mescolati per errore. E questo costringerà a rivedere il calendario di distribuzione negli Stati Uniti del siero Johnson & Johnson, che essendo monodose viene ritenuto in grado di velocizzare di molto la campagna di vaccinazione.

Nessun problema, in ogni caso, per i lotti del vaccino che si trovano atualmente in distribuzione. Sulla vicenda indagano le autorità sanitarie statunitensi.