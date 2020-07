Riprende il calcio in Francia, stadio aperto per pochi spettatori

Parigi, 25 lug. (askanews) - Il calcio in Francia è ufficialmente ripartito. E si sono subito rivisti i tifosi allo Stade de France a Parigi per la finale di Coupe de France tra Paris Saint Germain e Saint Etienne, vinta poi dai parigini per uno a zero, con rete di Neymar. Una scelta avallata dal governo francese, quella di dare lo spazio a 5mila spettatori dispersi nell'immenso stadio della nazionale.

Governo francese che aveva stabilito la chiusura del campionato anticipatamente in primavera senza concludere il calendario con tante polemiche oltralpe.

I pochi fortunati ad assistere al match erano euforici all'ingresso allo stadio. "Il fatto di ritornare allo stadio dopo tanti mesi e rivedere il calcio dal vino è la cosa più importante. Chiaramente, oltre alla vittoria del Psg", ha detto una tifosa. "Per quattro mesi è stato difficile, abbiamo visto in tv alcune amichevoli, ma oggi è un'altra storia", hanno detto altri tifosi.

Tutti entusiasti, come se fosse una rinascita. Tutti con la maglia o la sciarpa del cuore, ma non sempre provvisti di mascherine.