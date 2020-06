Riapre Tivoli, il famoso parco divertimenti di Copenaghen

Copenaghen, 8 giu. (askanews) - I Giardini di Tivoli, o più semplicemente Tivoli, il noto parco divertimenti di Copenaghen ha riaperto, mentre la Danimarca allenta ulteriormente le misure imposte a metà marzo per combattere la diffusione del coronavirus. In queste immagini di Afp, il parco appare non particolarmente affollato, con gel igienizzante a disposizione dei visitatori e alcuni dipendenti muniti di visiera.

"Sono venuto ad assistere all'apertura di Tivoli - spiega Philip - è così bello qui".

"Completamente diverso - dice, rispondendo a una domanda su come sia cambiato il parco - perché c'è forse un ventesimo di quello che ci sarebbe normalmente. E un'altra cosa è che normalmente passeggiando qui vicino, in altri anni, si sente quasi sempre parlare in inglese, oggi tutti parlano danese".