Riapre il tempio della techno a Berlino con una mostra sensoriale

Berlino, 27 lug. (askanews) - Il Berghain, leggendario locale di Berlino, noto "tempio della musica techno", è riuscito ad riaprire le sue porte deliziando i visitatori con un'insolita mostra sul suono. Il curatore Markus Steffens: "Si ascolta, si sente, si possono chiudere gli occhi, si possono anche aprire, e si può camminare seguendo il suono nella stanza", ha spiegato ad Afp.

Possono entrare 50 persone alla volta, per mantenere il distanziamento sociale, e senza i buttafuori all'ingresso non si corre il rischio di essere respinti senza un chiaro motivo, prassi per cui il locale era divenuto molto famoso.

"É davvero palpabile. Quando hai lavorato a casa per tre o quattro mesi in una stanza da 10 metri quadri, con uno schermo e due casse scarse, smartworking permanente e non puoi incontrare nessuno... Qui puoi stare con un sacco di gente, ok, solo 49 se vieni da solo. Ma ancora, con tutto quello spazio, è un'esperienza sensoriale speciale, che non riguarda solo l'ascolto".

La mostra, intitolata "Eleven songs - Hall at Berghain" è firmata dal duo artistico formato da Sam Auinger e Hannes Strobl ed è in programma fino al 2 agosto. Una mostra ideata l'anno scorso, ben prima del lockdown.