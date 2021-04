1 apr. (askanews) - Per la prima volta dopo oltre un anno di chiusura, riapre al pubblico lo Yankee Stadium di New York. Per la gioia dei tifosi del baseball che hanno assistito a un match.

La scorsa stagione, il club ha giocato senza pubblico a causa della pandemia. Per l'ingresso al campo, tuttavia, i tifosi devono mostrare il certificato al test, che sia negativo, o la prova della vaccinazione. Oltre a sottoporsi ai consueti controlli della temperatura.