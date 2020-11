Raro diamante rosa all'asta a Ginevra, stimato 32 milioni di euro

Roma, 6 nov. (askanews) - Un rarissimo diamante rosa, chiamato "The Spirit of the Rose" dal nome di un famoso balletto russo, andrà all'asta a Ginevra l'11 novembre da Sotheby's, con un valore stimato tra i 19 e i 32 milioni di euro. Il diamante da 14,83 carati, di colore intenso "rosa-porpora fantasia", è stato estratto in Russia ed è il più grosso ad andare all'incanto della sua tipologia.

"Il ritrovamento di diamanti rosa in natura è cosa estremamente rara, di qualsiasi dimensione", ha confermato Gary Schuler, a capo della divisione gioielli di Sotheby's, in un comunicato. "Solo l'1% di tutti i diamanti rosa sono più grandi di un carato", ha aggiunto.