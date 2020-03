Qui Wuhan: la quarantena raccontata su Tik Tok

Avete presente i video di balletti e scenette spensierate su Tik Tok? Bene, dimenticateli per un attimo, perchè il famoso social network cinese, fino a poco tempo fa utilizzato quasi esclusivamente dagli adolescenti, è diventato uno strumento per raccontare come si vive nel mondo la quarantena ai tempi del coronavirus. E più che mai a Wuhan, dove tutto è iniziato. È quello che sta facendo Megan Monroe, 21enne studentessa americana arrivata in Cina prima di Natale e che da oltre 55 giorni è in quarantena proprio nella capitale della regione di Hubei. Da lì la ragazza racconta la sua vita quotidiana su Tik Tok: brevi video con tanta musica, com'è nello stile del social, per testimoniare come si vive chiusi in casa e con il permesso di uscire solo per comprare cibo e medicinali, rigorosamente con mascherina e, spesso, anche con abiti protettivi. A debita distanza gli uni dagli altri, ma mettendosi a disposizione della comunità per gestire, per esempio, gli ordini e le consegne di generi alimentari, rispettando tutte le restrizioni anti contagio. Megan ha oltre 48mila followers, una community virtuale che segue con attenzione e affetto il suo racconto.In un'intervista a China Daily, Megan ha spiegato di non essere rientrata negli Usa perché ha preferito restare in isolamento a Wuhan piuttosto che viaggiare su un aereo con centinaia di persone potenzialmente infette. E anche perché “volare su uno degli aerei mandati dagli Stati Uniti per far rientrare i cittadini costa 1.100 dollari”, ha detto la studentessa.(Video: Tik Tok @prostage)