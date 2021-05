Putin elogia il riavvicinamento con la Bielorussia

Milano, 28 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin elogia in queste immagini il riavvicinamento con la Bielorussia, sotto il fuoco delle critiche europee dopo il dirottamento di un aereo di linea, ricevendo in Russia il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko che ha accusato l'Ovest di "destabilizzare" il suo Paese. La visita di Lukashenko nella località balneare russa di Sochi, sulle rive del Mar Nero, arriva mentre la Bielorussia è stata appena presa di mira dalle sanzioni dell'Unione Europea, che accusa Minsk di aver dirottato un aereo per arrestare un oppositore. Putin durante l'incontro avrebbe inviato il leader di Minsk a una nuotata.