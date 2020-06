Proteste a Parigi dei poliziotti contro il governo

Roma, 15 giu. (askanews) - Decine e decine di poliziotti hanno manifestato davanti al tribunale giudiziario di Parigi, all'indomani del discorso del presidente francese Emmanuel Macron alla nazione a sostegno dell'"ordine repubblicano".

Gli ufficiali hanno protestato anche a causa delle dichiarazioni del ministro degli Interni Christophe Castaner che ha condannato il razzismo nelle forze dell'ordine, dicendo che alcuni ufficiali avevano "fallito nel loro dovere repubblicano".

Da anni le forze dell'ordine in Francia protestano per condizioni di lavoro difficili in cui sono sempre più sotto attacco anche da parte di gruppi violenti (come è accaduto spesso durante le grandi manifestazioni dei 'gilet gialli'), con la loro popolarità in caduta libera, fra periferie che da sempre odiano i "flic" e la rabbia sociale dilagante.

Il deterioramento delle condizioni di lavoro e del prestigio sociale sembra anche essere fra le cause di un'impennata dei suicidi degli agenti: ben 59 si sono tolti la vita nel 2019 (il 60% in più rispetto al 2018). Anche per questo i poliziotti d'oltralpe hanno organizzato a loro volta diverse manifestazioni e proteste.