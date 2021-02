Proteste in Myanmar, migliaia di manifestanti in strada

Roma, 13 feb. (askanews) - Continuano le manifestazioni in Myanmar per l'arresto di Aung San Suu Kyi. Migliaia di persone si sono riunite a Naypyidaw, la capitale amministrativa del Paese, con tre dita alzate in segno di resistenza nonostante i violenti scontri dei giorni scorsi. Il golpe militare che ha portato all'arresto di San Suu Kyi ha scatenato la protesta dei birmani da giorni.