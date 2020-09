Proteste e tensioni a Rochester per uccisione Daniel Prude

Milano, 4 set. (askanews) - Un'altra notte di proteste a Rochester per la morte di Daniel Prude, nero ameriano ucciso durante un fermo dagli agenti, per soffocomaneto. Tensione fra i manifestanti e la polizia che ha lanciato lacrimogeni urticanti per disperdere la folla. Intanto i 7 poliziotti coinvolti nell'arresto di Prude, avvenuto a marzo ma il cui video è stato diffuso solo ora, sono stati sospesi.