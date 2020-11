Proteste e record infezioni da Covid, in attesa vincitore Usa2020

Milano, 5 nov. (askanews) - I manifestanti arrestati a Leroy street a tacere non pensano proprio e dall'interno di un furgone della polizia di New York si leva questo canto: "Niente poliziotti, niente KKK, niente fascisti negli Usa"! Gli agenti ha arrestato 11 persone e sequestrato armi a Portland, Oregon, disordini e arresti anche a Denver e Minneapolis. Fino a sabato 7 novembre sono previste oltre 100 proteste in tutto il Paese, che ha segnato un record per i nuovi casi di coronavirus Sars-Cov2 in 24 ore con almeno 102.591 nuove infezioni proprio il giorno dopo l'Election Day.

Il democratico Joe Biden, 77 anni, ha già previsto che per lui sarà vittoria e ha lanciato un sito web per iniziare la transizione. Donald Trump, 74 anni, già prima delle elezioni ha cominciato a minare la credibilità del processo di voto: arma utile in caso di sconfitta. Già, perché se così andrà, mettendo sotto scacco il Paese attraverso una guerra giudiziaria, il presidente uscente potrebbe prendere tempo e avere più frecce al suo arco una volta sconfitto e fuori dalla Casa Bianca, dove lo attende una lunga stagione di processi.

Secondo l'emittente Tv Cnn, lo stato di New York e il procuratore distrettuale di Manhattan sarebbero a buon punto nelle indagini sulle sue pratiche commerciali. Oltre a una possibile scure legale su molteplici questioni tra cui l'ostruzione della giustizia e la frode fiscale e ad essere in debito per centinaia di milioni di dollari, secondo il New York Times.

Il suo biografo Michael D'Antonio afferma che Trump in tempi di pericolo ha sempre trovato un modo per proteggere la cosa a cui tiene di più: l'immagine di sé, la storia che può raccontare a se stesso. "E ora che Trump ha molto di cui preoccuparsi - aveva detto la Cnn - per evitare la violenza nelle strade, i pubblici ministeri di ogni genere possono decidere che è nell'interesse loro e del Paese concludere un accordo". Liberta a Trump in cambio della pace, secondo la logica del win-win.