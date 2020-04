Primo rientro dalla Stazione spaziale dall'inizio della pandemia

Milano, 17 apr. (askanews) - Due astronauti della Nasa e un cosmonauta russo sono rientrati sulla Terra dalla Stazione spaziale internazionale. E' il primo rientro dall'Iss dall'inizio della pandemia di coronavirus.

La capsula, con a bordo Andrew Morgan, Jessica Meir e Oleg Skripotchka, è atterrata nella steppa del Kazakistan all'alba.

Anche le modalità d'atterraggio hanno risentito delle nuove misure anti-coronavirus. La squadra incaricata di accogliere l'equipaggio è stata sottoposta al test e obbligata a indossare indumenti e maschere protettive. Anche il luogo di rientro abutuale degli astronauti e cosmonauti verso i Paesi d'origine, l'aeroporto di Karaganda (chiuso per la pandemia), è stato modificato. Skripotchka tornerà in Russia a bordo di un aereo in partenza dal cosmodromo di Baykonur, mentre gli astronauti della Nasa partiranno con un aereo da Kyzylorda.