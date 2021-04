Polemica su Erdogan, lascia Von der Leyen in piedi durante visita

Milano, 7 apr. (askanews) - Due delle più alte cariche dell'Unione europea in visita ufficiale in Turchia, ma solo una col diritto di sedersi.

È successo ad Ankara, all'incontro fra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen con il Capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan.

Sono in tre, ma nella stanza ci sono solo due sedie, destinate a Michel ed Erdogan. Von der Leyen, unica donna, viene lasciata in piedi di fronte a loro ed esprime la sua perplessità con un chiaro "ehm" e un gesto del braccio.

Dopo qualche momento di indecisione le viene offerto di sedersi su un divano più distante, di solito destinato a funzionari di livello più basso secondo il protocollo.

"'Ehm' è il nuovo termine per 'come non dovrebbero essere i rapporti fre Ue e Turchia' ha twittato il rappresentante tedesco del Parlamento europeo Sergey Lagodinsky, nella commissione che si occupa delle relazioni fra i due paesi, aggiungendo l'hashtag #GiveHerASeat, "datele un posto a sedere".