Più di mille casi al giorno, riparte screening in Corea del sud

Seoul, 18 dic. (askanews) - Lunghe code davanti ai centri dove si effettuano i tamponi a Seoul, mentre la Corea del Sud - paese considerato un "modello" per la gestione della prima ondata di Covid-19 - fatica a contenere una nuova ondata di coronavirus.

Il paese ha infatti annunciato il 18 dicembre 1.062 contagi, terzo giorno di fila con più di mille casi. Nel municipio della capitale - come si vede dalle immagini di France Presse - è stato allestito un centro di screening, come in molti altri punti della città.

"Sono venuto qui oggi perché sono preoccupato per l'aumento del numero di casi confermati e si parla di un nuovo inasprimento delle regole di distanziamento sociale", ha raccontato

Noh Jiryang, dipendente municipale.