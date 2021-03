Papa Francesco in Iraq: «Non smettete di sognare e non perdete la speranza»

Nel corso del suo viaggio in Iraq Papa Francesco ha rivolto l'invito ai cristiani a non perdersi mai d'animo: “Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda e non agisca. Questo per voi era vero nei giorni più bui della guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale e di grande insicurezza. In questi momenti, ricordate che Gesù è al vostro fianco. Non smettete di sognare! Non arrendetevi, non perdete la speranza! Dal Cielo i santi vegliano su di noi: invochiamoli e non stanchiamoci di chiedere la loro intercessione. E ci sono anche i ‘santi della porta accanto'. Questa terra ne ha molti, è una terra di tanti uomini e donne santi. Lasciate che vi accompagnino verso un futuro migliore, un futuro di speranza”.Per approfondire: