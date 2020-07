Palermo, la testimonianza: La coppia? L'acqua se la è portata via

Palermo, 16 lug. (askanews) - "Io la signora non l'ho vista. Ho visto suo marito che ha detto: c'è mia moglie in macchina. E se ne andato a piedi. Poi è scomparso. L'acqua se l'è portato via".

È giallo sulla scomparsa di due persone a Palermo, un uomo e una donna, dopo la testimonianza di questo autotrasportatore. I corpi non sono stati rinvenuti e non ci sono denunce di scomparse in proposito. Dalle autorità competenti è stata individuata una macchina, ma era vuota.

Tanta la paura in città per il più violento temporale dal 1797. A seguito degli straordinari eventi meteorologici, la Protezione Civile della Città Metropolitana è stata attivata dalla sala Operativa Regionale per dare supporto al Comune nelle attività di ripristino delle condizioni di viabilità.

La rimozione dell'acqua è avvenuta sino alle 3 di notte, il fango è stato rimosso con autobotti equipaggiate, la cui attività è ancora in corso.