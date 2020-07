Palermo, 16 lug. (askanews) - Palermo si risveglia nel fango dopo la bomba d'acqua che ha investito una vasta area della Sicilia. La città ha vissuto momenti drammatici.

Sono andate avanti tutta la notte le ricerche degli eventuali dispersi dopo il violento nubifragio che ha trasformato in fiume in piena, viale Regione Siciliana travolgendo decine di automobili. Mentre per ora rientra la voce circolata con insistenza che dava per sicure vittime della tragedia due persone rimaste intrappolate nella loro auto.

In alcuni sottopassi le persone hanno lasciato le vetture salvandosi a nuoto. Due bimbi sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia.