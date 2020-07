Palermo, Orlando: ora basta, i commissari vanno revocati

Palermo, 16 lug. (askanews) - Annuncia battaglia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che questa mattina, a palazzo delle Aquile, ha tenuto una conferenza stampa dopo la "bomba d'acqua" abbattutasi sulla città:

"Chiederò un incontro al più presto con il governo nazionale e con il governo regionale che hanno da sei anni avocato a sé le competenze in materia. Per chiedere conto e ragione del perché le opere non sono fatte. L ho chiesto in questo periodo più volte. Ho anche chiesto la revoca dei commissariamenti. Ho anche fatto una denuncia nel 2015 alla procura della Corte dei Conti, quello che è accaduto dimostra purtroppo che avevo previsto bene l inefficienza dei commissari che usano il titolo di commissario per metterselo sul biglietto da visita".