Olimpiadi Tokyo, "Inflessibili su data. Su pubblico si deciderà"

Roma, 20 gen. (askanews) - "Inflessibili": le Olimpiadi si terranno, nessun nuovo rinvio a causa della pandemia. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Tokyo2020 (la dicitura è rimasta la stessa e non è stata ritoccata in 2021), inizialmente previsti per l'estate scorsa ma rinviati a causa della pandemia, sono ora inflessibili sul nuovo programma definito per la prossima estate. A parlare è il direttore generale del comitato organizzatore Toshiro Muto alla France Presse:

"Ospitare i Giochi è il nostro punto fermo, non parliamo di altro", dice.

Due le questioni fondamentali: pubblico e spettatori dall'estero. "Intendiamo prendere una decisione in primavera sul tema dell'apertura al pubblico e sull'accoglienza dei visitatori provenienti dall'estero".

"Ci sono due cose da decidere. La prima è se accogliere gli spettatori dall'estero, e su questo punto la politica del governo sull'ingresso è fondamentale. La seconda riguarda la capienza degli stadi. Si dovranno stabilire restrizioni?".

"L'assenza di spettatori non è auspicabile, ma non posso prevedere la decisione che sarà presa in primavera".