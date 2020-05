Oggi si celebra la giornata internazionale dell'asino

Milano, 8 mag. (askanews) - Si festeggia oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell'Asino. Celebrazioni che quest'anno saranno prevalentemente sul web e sui social, visto che spazi all'aperto come il Donkey Sanctuary, di Sidmouth, nel Regno Unito, e in Italia, Il "rifugio degli asinelli" di Sala Biellese, sono chiusi al pubblico causa Covi-19.

La Giornata mondiale dell'asino nasce da un'idea di Raziq Ark, uno scienziato che si occupa principalmente di biodiversità e in particolare degli animali del deserto. Circa dieci anni fa - si legge sul sito Days of the Year - Ark notò che nessuno celebrava l'umile asino per i suoi sforzi nell'aiutare le persone di tutto il mondo a migliorare la qualità della loro vita. In riconoscimento di tutto questo duro lavoro, Ark ha creato un gruppo di Facebook, raccontando le prove e le tribolazioni della specie in tutto il mondo. Alla fine, nel 2018 è stata lanciata con successo l'idea di organizzare una giornata mondiale dell'asino.

Gli asini hanno avuto un ruolo essenziale nella storia umana. Ark dice che sono una "preziosa risorsa genetica e un grande dono della natura".

