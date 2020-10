Obama contro Trump: Ha sbagliato tutto, pensa solo a sé stesso

Milano, 22 ott. (askanews) - Barack Obama, in campo con Joe Biden, ha attaccato duramente Donald Trump, accusandolo di aver gestito la presidenza degli Stati Uniti come un "reality show" distruggendo la reputazione del paese nel mondo. "Ma il punto è che questo non è un reality show, questa è la realtà e tutti noi dobbiamo affrontare le conseguenze dell'incapacità di Trump nel fare il suo lavoro seriamente" ha detto senza mezzi termini Obama.

Nella suo deciso attacco a Trump l'ex presidente ha aggiunto: "Negli Stati Uniti a causa del coronavirus almeno 220mila persone sono morte, più di 100mila piccole attività hanno chiuso, milioni di posti di lavoro sono svaniti, la nostra reputazione nel mondo è a pezzi. E nelle ultime ore si è scoperto che continua a fare affari con la Cina perchè ha un conto bancario segreto in Cina. Come è possibile questo? Avreste mai potuto immaginare me con un conto corrente segreto in Cina mentre correvo per la mia rielezione?".

"Donald Trump dice bugie ogni giorno e queste menzogne continue mettono a rischio il funzionamento della democrazia" ha concluso Barack Obama.

A soli 13 giorni del voto Obama ha rivolto un accorato appello agli elettori della Pennsylvania e di tutto il paese invitandoli mobilitarsi in massa per Joe Biden e Kamala Harris, il ticket democratico per la candidatura alla Casa Bianca, definendo le elezioni le più importanti della nostra vita.