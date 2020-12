NY e Boston coperte di neve. Un aereo fuori pista a Baltimora

New York, 17 dic. (askanews) - New York, Boston, Philadelphia: il Nordest degli Stati Uniti si è svegliato sotto una spessa coltre di neve. In alcuni punti sono caduti fino a 60 centimetri di neve per quella che costituisce la più importante nevicata della regione da anni.

Di fronte al maltempo, i centri anti Covid-19 hanno dovuto chiudere a Baltimora e nella capitale Washington.

All'aeroporto di Baltimora, un aereo della compagnia low cost Spirit è uscito di pista leggermente dopo l'atterraggio a causa del ghiaccio. Nessun ferito. Sono stati inoltre cancellati centinaia di voli nella regione, impedendo a molti passeggeri, alcuni dei quali tornano a casa per Natale, di viaggiare