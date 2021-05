Nuovi raid di Israele su Gaza. Nella striscia 144 vittime

Gaza, 15 mag. (askanews) - Ancora una notte di fuoco e tensione a Gaza. L'esercito israeliano dopo aver annunciato un'operazione di terra con un tweet ma ha invece lanciato una serie di raid aerei per bombardare i tunnel che si trovano nella parte nord della stiscia. I raid sono proseguiti per tutta la notte, tra gli obiettivi colpiti anche "l'ufficio operativo" di Hamas. Il bilancio provvisorio delle vittime nella Striscia è di 144 morti, tra cui 31 bambini. 2.300, invece, sarebbero i razzi lanciati finora da Gaza verso il territorio israliano.

La comunità internazionale si sta muovendo per chiedere uno stop al conflitto e la ripresa dei colloqui. Ma con il moltiplicarsi degli sforzi per un cessate-il-fuoco, Israele ha intensificato la violenza degli attacchi per colpire più duramente possibile il gruppo militante islamico Hamas.