Nuova Zelanda, premier Ardern lancia campagna per elezione Covid

Auckland, 8 ago. (askanews) - La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha lanciato la sua campagna per quelle che ha definito "elezioni Covid", promettendo "un focus preciso come un laser" sulla ripresa dell'economia dalla pandemia di coronavirus.

La risposta neozelandese all'epidemia è stata tra quelle di maggior successo a livello mondiale con un totale di 1.569 casi e soli 22 morti. La carismatica leader 40enne dei Labour è in corsa per una riconferma per le elezioni del 19 settembre, secondo i sondaggi anche grazie alla gestione della pandemia che ha previsto un lockdown rigidissimo, test di massa e tracciamento molto stringenti.

"Annuncio oggi che se i labour torneranno al governo, metteremo in campo un pacchetto di stimolo da 311 milioni di dollari neozelandesi per far rientrare 40mila persone al lavoro e sussidi di disoccupazione flessibili" ha detto la premier chiedendo ai suoi connazionali il sostegno per ripartire.