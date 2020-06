Berlino, 27 giu. (askanews) -Imponente manifestazione a Berlino del movimento Black Lives Matter. Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale tedesca contro razzismo, antisemitismo e disuguaglianza sociale. I manifestanti hanno scandito slogan come "Siamo tutti neri".

La manifestazione è avvenuta rispettando il distanziamento sociale, ma di nuovo il movimento è stato criticato per gli assembramenti in un momento in cui c'è in Germania una ritorno dei contagi.