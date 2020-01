Nozze d'argento per i due orsi dagli occhiali d'Italia

Roma, 24 gen. (askanews) - Una coppia di orsi andini da record: Luis e Bahia tagliano il traguardo delle "nozze d'argento" e celebrano 25 anni di vita insieme al Parco Natura Viva di Bussolengo. In un quarto di secolo, gli unici due orsi dagli occhiali d'Italia, specie in via d'estinzione, hanno cresciuto due figli divenuti a loro volta genitori e hanno condiviso tronchi per arrampicarsi, cibo e giacigli.

Hanno entrambi 27 anni di età, quando l'aspettativa per la specie si aggira attorno ai vent'anni. L'orso dagli occhiali, unico dell'America del Sud, vive tra le foreste di montagna delle Ande, tra i 500 e i 3.500 metri di altitudine. Nel giro di vent'anni, la specie ha subito un declino del 30% per la distruzione dell'habitat e la cattura dei piccoli orfani di madri uccise dai bracconieri.

Luis e Bahia, buona nozze d'argento!