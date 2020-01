Novak Djokovic in visita al santuario dei koala in Australia

Roma, 2 gen. (askanews) - Novak Djokovic in visita al santuario dei koala a Brisbane, in Australia, insieme ai suoi compagni di squadra, in attesa dell'ATP Cup.

Il tennista numero due al mondo si è concesso a selfie e foto con i fan e ha espresso vicinanza alla popolazione australiana e agli animali colpiti dai disastrosi incendi della ultime settimane che hanno devastato il Paese, provocato la morte di almeno 18 persone. Il governo federale ha stimato che fino al 30 per cento dei koala della metà settentrionale della costa australiana del Nuovo Galles del Sud potrebbe essere morto.