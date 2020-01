Non si getta la bottiglietta dall’auto: la lezione del bimbo cinese all’automobilista maleducato

Ha solo un anno, ma ha già le idee molto chiare su come ci si debba comportare per tutelare il pianeta: il video del bimbo cinese che raccoglie la bottiglia di plastica lanciata da un'auto e la restituisce all'automobilista è diventato virale sui social. Il baby ambientalista si chiama Sun Jiarui e vive nella città di Jining, nella provincia dello Shandong in Cina. Il video che riprende la sua “lezione” di educazione ambientale è stato girato dalla madre con il telefonino e pubblicato su Tik Tok.Per approfondire: