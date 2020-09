Next Generation Eu, Von der Leyen da Lisbona: necessità urgente

Lisbona, 29 set. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa a Lisbona, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito il piano di rilancio dell'Ue una "necessità urgente e senza precedenti di fronte a una situazione urgente e senza precedenti".

"Next Generation EU permette alla Commissione di raccogliere 750 miliardi di euro sul mercato oggi per poterli investire in un futuro più forte per domani. Questa è la nostra partita, il nostro obiettivo. È una necessità urgente e senza precedenti, ma siamo di fronte a una situazione urgente e senza precedenti. Dobbiamo riparare il nostro tessuto sociale", ha spiegato.

"Abbiamo bisogno di proteggere e modernizzare il nostro mercato unico che apporta molti benefici al paese e a tutti gli Stati membri. Ne siamo dipendenti, è la nostra forza, la nostra fortuna e durante questo tempo, abbiamo bisogno di andare avanti verso un'economia e una società eque, verdi, digitali e resilienti", ha aggiunto.