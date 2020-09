New York, tutti in coda per il banco alimentare nel Queens

New York, 28 set. (askanews) - E' lunga la coda di fronte al banco alinentare messo a disposizione dei più bisognosi nel Queens, popoloso quartiere di New York. Ex epicentro del coronavirus nehli Usa, la città della Grande Mela registra ancora una media di mille casi di contagio al giorno. Cresce il numerose di persone che ha perso il lavoro o che ha visto i propri introiti ridursi in maniera drastica. La Food Bank For New York City ha organizzato per domenica la distribuzione di cibo fresco per oltre mille famiglie.