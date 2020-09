New York, esperimenti di scuola all'aperto contro il coronavirus

Roma, 3 set. (askanews) - Lezioni all'aperto, per strada, seduti su cuscini colorati, con mascherina. La maestra ha una piccola lavagna, libri e qualche tavolino per i lavoretti. Il Covid-19 spinge le scuole a riorganizzarsi e a trovare soluzioni alternative e a New York è stata fatta una lezione dimostrativa open air davanti agli occhi dei genitori dei bambini che hanno potuto assistere a distanza.

Giochi, lettura e laboratori fuori dalle classi per cercare di contenere la diffusione del virus; l'incognita però resta sempre il meteo. Con l'arrivo del freddo e le giornate di brutto tempo non si potrà stare tutto il giorno fuori. Ma le maestre assicurano che si cercherà sempre di passare qualche ora in esterna, per il pranzo o qualche attività. E' stato pensato anche uno schema per far alternare le varie classi in modo che si alternino e non ci sia troppa affluenza, neanche all'aperto.