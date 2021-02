Atene, 16 feb. (askanews) - L'Acropoli di Atene si è svegliata sotto un manto bianco, come altri siti archeologici della capitale greca, offrendo delle immagini con la neve eccezionali per le Grecia, dove l'ondata di freddo è stata ribattezzata "Medea" e ha anche provocato diversi disagi ai trasporti. Gli ateniesi ne hanno aprofittato per una passeggiata, un selfie o per costruire un pupazzo di neve.

(Immagini France presse)