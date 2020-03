Nel mondo oltre 600.00 contagi da coronavirus

Roma, 28 mar. (askanews) - I casi di contagio da coronavirus confermati a livello globale hanno superato quota 600mila in tutto il mondo secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University.

Il grafico dei casi dai primi di febbraio a fine marzo, realizzato con i numeri forniti dai vari paesi, è impressionante, con un'impennata dai primi di marzo ad oggi, vertiginosa. L'ultimo bilancio parla di oltre 27.800 deceduti e oltre 131.800 guariti nel mondo. Al primo posto come numero di contagi ci sono gli Stati Uniti, con 104.837 casi; al secondo l'Italia con 86.438 e al terzo la Cina con 81.948. Al quarto posto c'è la Spagna, con 65.719 contagi.

In quest'ultima il numero dei decessi ha superato quota 5.600, con 832 solo nelle ultime 24 ore e lo stato d'emergenza è stato prorogato al 12 aprile. E' il secondo Paese in Europa per numero di morti dopo l'Italia.

Un dato positivo arriva dalla Corea del Sud: se è vero che si sono registrati 16 nuovi casi, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia si registrano più guariti che contagiati.