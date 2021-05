Negli Stati Uniti approvato vaccino Pfizer per fascia 12-15 anni

Milano, 11 mag. (askanews) - Gli Stati Uniti si preparano a vaccinare anche gli adolescenti. L'agenzia governativa Fda (Food and Drug Administration) ha infatti ufficialmente autorizzato il vaccino Pfizer/Biontech per giovani dai 12 ai 15 anni di età, sinora utilizzato solo a partire dai 16 anni.

L'autorizzazione è stata concessa perché "I benefici noti e potenziali di questo vaccino negli individui di età pari o superiore a 12 anni superano i rischi noti e potenziali", ha precisato Fda.

In Europa ancora non è arrivata l'autorizzazione sotto i 16 anni. I vaccini Moderna, Johnson&Johnson e Astrazeneca sono autorizzati per persone a partire dai 18 anni.