Nasce il primo dog cafè in Arabia Saudita

Milano, 29 set. (askanews) - I proprietari di cani in Arabia Saudita possono ora godersi una tazza di caffè insieme con i loro amati animali domestici in un nuovo bar, il primo per il regno ultra-conservatore. Nell'Islam, i cani sono considerati animali impuri - a differenza dei gatti - e in Arabia Saudita sono generalmente banditi dai luoghi pubblici.

Queste immagini sono quindi una vera rarità, per un Paese che sta cercando di ammodernarsi. La famigerata polizia religiosa del paese era solita vietare persino la passeggiata con il cane, affermando che gli uomini la usavano come mezzo per provarci con le donne. Ora invece rifugi per animali sono sorti in diverse città e l'adozione di randagi è diventata più popolare, nel segno dei cambiamenti radicali "Vision 2030" del principe ereditario Mohammed bin Salman.