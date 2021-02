Myanmar, lezione di aerobica in diretta durante il colpo di Stato

Milano, 2 feb. (askanews) - Una insegnante di aerobica tiene la sua lezione a ritmo di musica mentre sullo sfondo va in scena un colpo di Stato. È successo in Myanmar dove i militari hanno ripreso il potere e arrestato la politica birmana e premio Nobel Aung San Suu Kyi.

Quel giorno Khing Hnin Wai stava registrando la sua lezione nella capitale Naypyidaw vicino al Parlamento. Ad un tratto alle sue spalle cominciano a comparire suv e blindati, a decine. Ma lei non si accorge di nulla e continua a ballare. Alcuni hanno messo in dubbio l'autenticità del video, diventato virale, ad esempio per il modo in cui è tagliata l'ombra della ragazza. Ma la protagonista nega, e per sostenere la sua tesi ha pubblicato diversi altri video girati in quel punto, che ha scelto da quasi un anno come location delle lezioni online proprio per approfittare dello sfondo scenografico.